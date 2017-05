Madridi Reali jalgpallimeeskond on Hispaania meedia väitel valmis maksma 16-aastase brasiillase Viniciuse eest 40 miljonit eurot!

Ajalehe Marca teatel ollakse lepingu sõlmimisele lähedal. Samas saaks praegu kodumaal Flamengos mängivast Viniciusest Reali mängija alles 2018. aastal, mil ta tohib sõlmida profilepingu. Reali ostu peetakse taktikaliseks käiguks, mis hoiaks konkurentide käed noorest talendist eemal.

Noormehest olla väga huvitatud ka Barcelona - Vinicius on näiteks postitanud Instagrami pildi, kus ta on koos riigi praeguse iidoli Neymariga. Huvi on üles näidanud ka Liverpool ja Müncheni Bayern.

Siiski kutsub Real juba poisi koos perega Bernabeule ühele mängule, samuti saaksid nad tutvuda klubi treeningukeskusega. Vinicius on 2000. aasta juulis sündinud ründaja, keda ei peeta kõige tehnilisemaks mängijaks, kuid kel on jõudu, kiirust ja otsustavust. Brasiilia võiduga lõppenud Lõuna-Ameerika U17 vanuseklassi tänavustel meistrivõistlustel lõi Vinicius seitse väravat ja andis kaks tulemuslikku söötu.