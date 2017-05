Team Haanja treener Anti Saarepuu rõhutab, et möödunud talvel tervisega kimpus olnud Ojaste asendamine Veerpaluga oli puhtalt sportlik valik. "Mõte on, et üks naine oleks kindlasti tiimis. Anette näitas [möödunud hooajal] paremaid tulemusi ja eratiimina peame lähtuma siiski sportlikest tulemustest," lausus Saarepuu Õhtulehele.

Kõrge ja Veerpalu liitumise kohta lisas endine sprindiäss: "Eks tiimi eesmärk on juurde võtta ka tublisid noori sportlasi ning vaatasime, et nemad kaks (Veerpalu ja Kõrge - M.T.) on väga perspektiivikad. Samas ei saa me tiimi liiga suureks ajada, kui pole eelarve kaetud."

Praeguse seisuga on Team Haanjal kümme liiget. Lisaks mainitud liitujatele vanad olijad Algo Kärp, Raido Ränkel, Aivar Rehemaa, Marko Kilp, Alvar Johannes Alev, Karl Erik Rabakukk, Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu. Rahalisi vahendeid arvestades on see Saarepuu sõnutsi praegu maksimaalne arv sportlasi.

Tuleva hooaja eelarvega on suusatajatel Saarepuu teatel lood järgnevad: "Põhieelarve pidi enne paigas olema, kui uued liikmed võtsime, enne ei saanud neid otsuseid teha. Laagrite pool on kaetud, aga kindlasti teeme tööd edasi, et veel mõned toetajad leida. Praeguse seisuga ei saa me kõikidele sportlastele kõiki välislaagreid lubada, vaid kuskil 60 protsendile."

Lisaks teeb eratiim kõvasti tööd, et neil oleks olümpiahooajal välislaagrites arst kaasas. "Eks see ole kindlasti ka raha taga, aga lootust on. Kindlasti ei suuda me tagada, et ta oleks meil 24/7 kõikides laagrites kohal, aga alati kättesaadav ja teeks rohkem kontrollteste. Loodetavasti on see mai lõpuks selge," lausus Saarepuu.