"Vastus on iseenesest lihtne – aastal 2020!" teatab Tartu Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik, kui mehelt uurida, millal viimaks meistritiitel pealinnast ära tuuakse. Profijalgpall on Eestis selgelt Tallinna pärusmaaks kujunenud, kuid tartlased liiguvad jõudsalt suunas, et täisprofessionaalseks võistkonnaks muutuda.

"Kindlasti on klubi kõigi aegade parimas seisus. Kui vaadata liikmete arvu, klubi suurust ja Sepa jalgpallikeskust, siis pole küsimustki. Eks igal organisatsioonil on vahel raskusi, kuid need on meie jaoks möödanik," ütleb väikeste pausidega 24 aastat Tammekas mänginud Tiirik. Täna seisab tartlastel ees ülitähtis matš, kui Evald Tipneri nime kandvate Eesti karikavõistluste poolfinaalis kohtutakse Paidega.

Kristjan Tiirik, lõpetasid sügisel pika jalgpallurikarjääri ja pead tänavu oma koduklubi matše kõrvalt vaatama. Kas vahel tekib tunne, et tahaks nüüd ja kohe hirmsasti väljakule joosta?

Mängude ajal on see ilmselt enim küsitud küsimus. Sepa staadionil olen ma kodumängude korraldusega niivõrd hõivatud – suhtlen toetajate ja lapsevanematega, mängu vaatan ka, aga seda muude tegemiste kõrvalt –, et pole väga aega sellele mõelda. Küll aga näiteks karikamängul Viljandis olin tribüünil koos fännidega, siis tekkis küll mõtteid, et tahaks mõnda olukorda väljakul ise lahendada.

Otsest kutsumust ikkagi ei ole, et panen nüüd jalgpallisaapad jalga ja lähen! Pigem olen iseendaga rahu leidnud ja otsuse ikkagi vastu võtnud. Olen sellega väga rahul. Aeg on uutel mängijatel esile tõusta, mina saan kuidagi teistmoodi kasulik olla.