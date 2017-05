Jalgpalli Meistrite liigas selgub täna hilisõhtul Torinos esimene finalist, kui kohalik Juventus võõrustab Monacot. Avakohtumise võitis Itaalia klubi tulemusega 2:0. Kas Monacol on šanssi seis ümber pöörata ja 13aastase pausi järel taas maailma mainekaima klubisarja finaalikoht endale napsata? Jah, kindlasti. Aga iseasi, kui suur see võimalus on. Fakt on see, et Juventus pole Meistrite liiga play-off’ides endale veel ühtki väravat lüüa lasknud. Juventuse kuulsat kaitseliini ja väravavaht Gianluigi Buffoni ei suutnud üle mängida ei Porto, FC Barcelona ega ka nädal tagasi Monaco ise. Juventuse peatreener Massimiliano Allegri andis mängueelsel pressikonverentsil mõista, et vastasseis pole veel otsustatud. „Monacol pole midagi kaotada, nad saavad kammitsateta mängida ja meile probleeme valmistada, sest neil on talendikad mängijad. Eriti ründeliinis. Peame mängima agressiivselt ja isegi paremini kui Monacos, sest tegime seal mõningaid vigu,“ lausus Allegri.

Monaco kaitsja Djibril Sidibe (pildil) sõnul usub kogu Prantsusmaa meeskond, et neil on veel lootust finaali jõuda. „Võisime küll avavaatuse kaotada, kuid oleme valmis head partiid tegema,“ sõnas prantslane. "Gianluigi Buffon on suurepärane väravavaht. Ta on alati täielikult keskendunud ja tegi esimeses mängus kaks olulist tõrjet.

"Meil on siiani olnud väga hea hooaeg ja anname homme (täna - toim.) endast parima, et võita. Kodumängu tulemus valmistas meile pettumuse, kuid oleme endiselt entusiasmist tulvil. Meil on palju väga noori, kuid talendikaid mängijaid. Meie peamine eesmärk on teha selline mäng, et lõpuvile järel poleks midagi kahetseda." Muide, kohtumisel on ka oma seos Eestiga, sest Eesti Jalgpalli Liidu asepresident Ainar Leppänen on mängu delegaat. Delegaat on vastaval mängul UEFA kõrgeim esindaja, kelle ülesandeks on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest. Vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid.