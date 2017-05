MOTOSPORT

Vihur Motosport meeskonna ringrajasõitja Martin Pärtelpoeg tegi nädalavahetusel avastardi rahvusvahelises tänavaringradade sarjas IRRC. Hooaja esimene võistlus sõideti Hollandis, Hengelos, kus Superbike klassis, kus Pärtelpoeg startis, oli rivis üle 30 sõitja.

Hengelo rada jooksis osaliselt linnatänavatel ja majade vahel. Võistluse jaoks oli maha pandud uus asfalt ja selle laius, viis meetrit, tegi sõidu keerulisemaks. Võrdluseks olgu, et koduse auto24ringi raja laius on poole suurem. Vigadeks Hengelo rajal ruumi polnud, eksimuse korral võisid lõpetada, kas kellegi aias või põllu peal.



Martin Pärtelpoeg, Vihur Motosport juht Marko Rohtlaan ja Soome meeskond, kellega koos IRRC sarja sõidetakse, said BMW 1000 RR tsikli võistlussõitude eel heasse seadesse ja nii mindi esimesele sõidule vastu hea tundega. Sõidu tulemus polnud kahjuks see, mida loodeti – kaheksas koht. Põhjuseks see, et hommikuses sõidus ei saadud kohe rehvi õigele temperatuurile, kuna rada oli veel hommikuselt niiske. Pärtelpoja tsikli seade oli aga soojema ilma järgi paigas.

Teine sõit aga näitas, et oldi õigel teel, väga tihedas konkurentsis sai Martin Pärtelpoeg neljanda koha. Finišijoonel jäi vahe kolmanda koha saanud sõitjaga napp 0,2 sekundit. Võib ka öelda, et kolmas koht jäi ühe ringi kaugusele.



„Kogu nädalavahetus oli üks suur õppimine. Saime seadistustega kogu aeg paremaks. Uuel rajal oli viimane sõit minu jaoks ikka väga hea, stardist sain korralikult minema. Hoog oli hea ja ikka väga vähe jäi kolmandast kohast puudu. Aitäh tiimile, mehaanikutele, toetajatele ja sõpradele,“ võttis Martin Pärtelpoeg nädalavahetuse kokku.



Tiimijuht Marko Rohtlaan jäi samuti nädalavahetusega rahule. „Tulime siia eesmärgiga, et Vihur Motosport oleks peale seda etappi kõigile tõsine konkurent. Selle eesmärgi täitsime, Martin tegi väga hea töö ja tsikli seadistusega saime hästi hakkama. Kui teised meeskonnad seadistasid oma tsiklid Isle of Man sõidu stiilis, ehk siis pehmema vedrustuse peale, siis meie läksime teist teed. Kuna tegu oli uue asfalfiga, kus pidamine oli parem, läksime jäigema vedrustuse ja vähesema hüdraulika teed. See toimis, tsikkel ei olnud rahutu ja kurvidest väljakiirendus oli hea,“ rääkis Marko Rohtlaan.