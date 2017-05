Soome jäähokikoondise hädad MMil jätkusid eile hilisõhtul, kui karistusvisetega saadi ülivalus 3:4 (3:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:1) kaotus tugeva Tšehhi käest.

Üleeile Prantsusmaalt 1:5 šokk-kaotuse teeninud soomlased tundusid olevat teinud tollest allajäämisest õiged järeldused, sest Tšehhi vastu asuti juba 58. sekundil juhtima. 14 minutiga säras tablool Soome 3:0 edu. Värava viskasid Valtteri Filppula, Topi Jaakola ja Ville Lajunen.

Teine kolmandik lõppes samuti seisul 3:0, aga viimasel 20minutilisel perioodil sai Tšehhi end käima ning võitles Roman Horaki, Radko Gudasi ja Jan Kovari väravate toel välja 3:3 viigi. Lisaajal kumbki meeskond litrit võrku ei suunanud, seega otsustati kohtumise saatus karistusvisetega, kus näitas kindlamat kätt Tšehhi. Soomlased said teist päeva järjest lüüa.

ICYMI: With 1:51 to go in the 3rd, Jan Kovar tied the game for @narodnitym, leading to their shoot-out win against @leijonat! #IIHFWorlds pic.twitter.com/OlrqdIaiHa