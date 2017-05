Jalgpallikoondislase Mattias Käidi koduklubi Fulham kaotas eile Inglismaa U23 kõrgliiga teise divisjoni play-off'is 0:2 Newcastle Unitedile ja langes konkurentsist. See tähendab, et eile 90 minutit mänginud Käidi jaoks on hooaeg lõppenud.

Esimesse divisjoni ehk 12 tugevama sekka tõusis automaatselt põhihooaja võitja (tänavu Swansea). Teine, kolmas, neljas ja viies mängivad omavahel play-off'i, mille võitja tõuseb samuti uueks hooajaks eliitseltskonda.