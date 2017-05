Nädala eest USAs Pittsburghis põlveoperatsioonil käinud Manchester Unitedi ründaja Zlatan Ibrahimovici agent Mino Raiola teatas, et arstid on rootslase taastumisest heas mõttes jahmunud.

"Tema põlv on nii tugev, et arstid ütlesid, et pole midagi sellist varem näinud," lausus Raiola Rootsi ajalehele Expressen. "Olevat sisuliselt võimatu, et tolle põlvega on 20 aastat tippjalgpalli mängitud. Arstid tahavad, et Zlatan läheks karjääri lõpus nende juurde tagasi, et teda uurida."

Ibrahimovic vigastas põlve ristatisidemeid aprillis Euroopa liiga mängus Anderlechtiga. 35aastane superstaar jõudis enne traumat ManU kasuks lüüa 46 mänguga 28 väravat.