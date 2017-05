Terve senise karjääri Londoni Chelseas mänginud John Terry pärast käesoleva hooaja lõppu Inglismaa klubi enam ei esinda ning tema tee võib jätkuda hoopis Hiinas.

36aastane Terry teatas aprillis, et tõmbab selle aastaga karjäärile Chelsea's joone alla. Suure tõenäosusega lõpeb see talle viienda Premier League'i tiitliga, ent küsimärgi all on olnud, mida inglane edasi teeb.

ESPNi andmetel on Terry vastu huvi tundnud klubid Lähis-Idast, Ameerika kõrgliigast ning Hiina võistkond Shanghai Shenhua. Kõige tõenäolisemaks peetakse inglase liitumist nendest viimasega, sest Shenhua on valmis pakkuma kõige suuremat palka.

Meeskonna peatreener on veel Gus Poyet, kes mängis neli aastat koos Terryga. "See on temale suurepärane võimalus. Kuigi välismängijate limiidi tõttu mõned klubid kaitsjaid enam sisse ei osta, siis meie räägime kellestki erilisest," sõnas juhendaja.

Siiski veel midagi kindlat ei ole ning väidetavalt teeb Terry otsuse alles pärast hooaja lõppu.