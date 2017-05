Soome jäähokikoondise hädad süvenesid MMil veelgi, kui kolmandas mänguvoorus kaotati 3:0 eduseisust Tšehhile.

Prantsusmaalt, kellele pole varasemalt kunagi alla jäädud, 1:5 šokk-kaotuse teeninud soomlased, tundusid olevat järgmises mängus tagasi reel. Siiski jätkus põhjanaabrite õuele rõõmu vaid kaheks kolmandikuks.

Tšehhi vastu asuti juba 58. sekundil juhtima ning 14 minutiga säras tablool Soome 3:0 edu. Teine kolmandik lõppes samal seisul, kuid viimasel 20minutilisel perioodil sai Tšehhi end käima ning jõudis 3:3 viigini. Pärast väravateta lõppenud lisaaega, näitasid karistusvisetel kindlamat kätt tšehhid.

Soome on end kahe järjestikuse kaotusega mänginud seisu, kus edasipääsuks on vaja võita pea kõik järelejäänud kohtumised. Alagrupiturniiriga piirdumine võrduks katastroofiga, sest alates 1992. aastast on MMil alati kaheksa parema hulka jõutud.