Euroopa meistrivõistlustel juba avaringis välja langenud kreeka-rooma maadleja Heiki Nabi pettus oma esituses sedavõrd, et otsustas treeninguplaane muuta. Kahekordne maailmameister katsetab elus esimest korda tõsisemat mäestikulaagrit.

„Kaotus oli mulle väga valus hoop. Olen seda põdenud päris pikalt – õhtul hakkab matš peas kerima ja und ei tule,“ rääkis Nabi eile. Laupäeval jäi ta Serbias Novi Sadis alla sakslasele Christian Johnile, kes pole Eesti vägilase hinnangul raskekaalu (-130 kg) meeste seas täiesti suvaline tegija, aga varem pole tal Johniga probleeme tekkinud.

Pikalt Henn Põlluste näpunäidete abil harjutanud Nabi uueks treeneriks on alates veebruarist ukrainlane Igor Bugai. Koostöö on sujunud normaalselt ja paari kuu järel ei hakanud Nabi uue juhendaja tehtud tööle hinnangut andma.

„Süüdi olen ikka mina ise. Kolme kuu järel pole mul põhjust kellegi poole näpuga näidata. Vau-efekti pole võimalik selle ajaga saavutada. Olukord on, nagu ta on, aga loodetavasti on see tuleviku väetis,“ parafraseeris Londoni olümpiahõbe ekspresident Lennart Meri surematut tsitaati.