Jalgpalli Meistrite liigas seisab Madridi Atletico hirmraske ülesande ees: poolfinaali korduskohtumises linnarivaal Reali vastu peavad Diego Simeone hoolealused finaalipileti teenimiseks ümber mängima avamatši 0:3 kaotuse.

Kodusel Santiago Bernabeul Atletico purustanud Reali eest hiilgas paari esimeses kohtumises mäletatavasti Cristiano Ronaldo. 32aastane portugallane lõi kübaratriki ning jätkas oma hiilgavat vormi: viimases kolmes Meistrite liiga lahingus on Ronaldo löönud lausa kaheksa väravat.

Ehkki Real mängis Atletico eelmisel teisipäeval veenvalt üle, ei visanud Simeone püssi põõsasse. „Jalgpall on imeline mäng ja kõike võib juhtuda. Ma usun, et meil on veel võimalus finaali pääseda. Proovime teha midagi võimatut. Oleme Madridi Atletico ja võib-olla suudame seda teha,“ sõnas 47aastane argentiinlane.

Madridi linnarivaalid on viimasel viiel hooajal kohtunud lausa 25 korda ning vaid korra on Atletico Reali vähemalt kolme väravaga võitnud: 2015. aastal tehti igikonkurentidele säru 4:0.