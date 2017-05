15 väravat on Mandžukic löönud 45 Meistrite liiga mängus.

6 mängu järjest polnud Mario Mandžukic Meistrite liigas enne tänast väravat löönud. See oli tema jaoks pikim tabamuseta seeria.

5 horvaati on Meistrite liiga poolfinaalis pärast Mandžukici tabamust värava löönud. Teised neli on Ivica Olić, Zvonimir Boban, Dado Pršo and Robert Špehar.