“Muudatus tulenes eelkõige vajadusest ühtlustada koondise sportlaste tegevus, mille tulemusena on treeneritel paremad võimalused teha sportlastega individuaalset tööd,” selgitas koondise abitreener Indrek Tobreluts pressiteate vahendusel. “Praeguse süsteemi alusel on koondise suurus kokku 12 inimest, mis on paras arv selleks, et saame tegeleda sportlastega individuaalselt nii sportlikus mõttes kui ka tervise aspektist lähtuvalt.”

Nagu tähelepanelik spordisõber näeb, pole naistekoondise nimekirjas mullu aktiivselt MK-sarjas osalenud Grete Gaimi (23) ega Kristel Viigipuud (26). Tobrelutsu sõnutsi ei välista koondises olemine või mitteolemine osalemist maailmakarikaetappidel ja teistel rahvusvahelistel võistlustel. Samuti täpsustas endine tippsportlane Õhtulehele, et ülalnähtavad nimekirjad puudutavad eelkõige suvist ettevalmistust, sest MK-etappidel käimist rahastab niikuinii rahvusvaheline alaliit.

“Koondises olemine annab eelkõige garantii ettevalmistuseks ja individuaalseks koostööks koondise treeneritega. Võistlustel osalevate sportlaste koosseis pannakse paika katsevõistluste tulemusena ja seal kehtib sportlik printsiip. Seega on kõikidel laskesuusatajatel, kes soovivad rahvusvahelistest võistlustest osa võtta, võimalus enda koht välja võidelda,” selgitab Tobreluts.

Koondise koosseisude määramisel lähtuti eelmise hooaja tulemustest ja sportlaste tulevikupotentsiaalist. “Naistekoondise liikmed on enamjaolt noored ja paljulubavad sportlased, kelle tippaastad on veel tulemas ning nendega olemegi võtnud pikema eesmärgi juba järgmise olümpiatsükli suunas,” sõnab Tobreluts.

Tänavusel hooajal keskendutakse naistega maailmakarikaetappidele, meestekoondise peamine eesmärk on suunatud olümpiamängudele, lisaks ka maailmakarikapunktid hooaja vältel.