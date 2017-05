Aasta esimese suure velotuuri neljandal etapil juhtus inetu intsident, kui Bahrain-Merida tiimi sõitja Javier Moreno tõukas konkurendi rahva sekka.

Vahejuhtum leidis aset enne Etna mäe tippu jõudmist peagrupi keskel. Moreno lükkas Sky tiimi ratturit Diego Rosat niimoodi, et itaallane sõitis teelt välja ja pidi jalgratast vahetama.

Rosa jõudis finišisse võitjast 13 minutit hiljem ja sai 78. koha. "Kõik nägid, mis juhtus," kommenteeris Sky rattur pärast etappi. "See oli etapil stressirohke moment. Kui üks sõitja lükkab teist keset sõitu, siis loomulikult on see ohtlik, kui ta kukub ja murrab kõik."

Moreno ise jõudis finišisse 72. ning maailma jalgrattaspordi katuseorganisatsioon UCI trahvis hispaanlast 200 euroga. Lisaks otsustati Itaalia ässa Vincenzo Nibali üks peamine abimees Girolt diskvalifitseerida.

Ainsa eestlasena sõidab aasta esimesel suurtuuril Tanel Kangert (Astana). Pärast nelja etappi hoiab Kangert tiimi parima ratturina 18. kohta, liider Bob Jungels (Quickstep) jääb 54 sekundi kaugusele.