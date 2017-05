Red Bulli piloot Daniel Ricciardo manitses enda nooremat tiimikaaslast Max Verstappenit kogenumaid F1 sõitjaid rohkem kuulama.

Aasta tagasi tõusis noor hollandlane Toro Rosso meeskonnast Red Bulli ning võitis 2016. aasta Hispaaania GP. Austraallase arvates on 19aastase Verstappeni nõrkuses tema kogenematus, kuid usub, et ta saab vanemaks saades oma probleemidest jagu.

"Ta on valmis autost kõik välja pigistama ning see on kindlasti väga positiivne," ütles Ricciardo Autospordile. "Nõrkuseks on tema vanus, aga mitte sellel spordialal. Ta on autodega kaua võidu sõitnud, aga tal pole elukogemust.

Paljud vanemad sõitjad ütleksid, et seda või toda pole õige teha, aga Max vastaks, et ta teab, mida teeb," jätkas Ricciardo. "Ta on iseseisev, aga see on ka nõrkuseks. Aga küll see tuleb ajaga, võib olla siis kuulab vanemate sõitjate nõu rohkem."