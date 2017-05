"Viisin Andruse hommikul lennujaama ja ta läks kenasti lennukile," krutib Lepik ajaratta aprilli keskpaika. Ja lisab: "Andrus on viimasel ajal olnud igati normaalne ja positiivne. Ta küsis, mida ma Hispaaniasse minekust arvan. Soovitasin sõita, sest laager on talle väga hea vaheldus."

Kirdi ja Laanmäe sõnul tundis Värnik end kergejõustiklaste seltskonnas nagu kala vees. "Arvan, et Andrusele see laager meeldis," lausub Kirt, kes teeb hooaja esimese etteaste pühapäeval Prantsusmaal. "Oli näha, et tal silmad säravad – ta oli tuttavas keskkonnas ja nautis olukorda."

Täpselt sama täheldas Laanmäegi. "Tore, et Andrus kohal oli. Tal on ikka maailmameistri silm. Andrus on tipus olnud ja jagab suurt pilti väga hästi. Ta aitas meid jõu ja nõuga. Iga kõrvalt tulnud abi on teretulnud," arutleb Laanmäe.

Tõrvast maailma paremikku jõudnud Kirt ja Laanmäe on praegu selles mõttes keerulises seisus, et kummalgi pole kindlat treenerit. Hispaanias tuli neile kasuks, kui Värnik asjalikke näpunäiteid jagas.

Kirt ja Laanmäe on MM-hooajaks valmistudes mitu korda koos laagris käinud. Talvel harjutasid nad Portugalis ning hiljuti Hispaanias.

"Meil oli valida variant, kas vaatame Taneliga teineteise viskeid," lausub Kirt. „Samas on meie ettevalmistus küllaltki erinev. Teine võimalus oli, et Andrus jälgib meie tegemisi ja annab nõu. Valisime selle."

Kas Värniku koostöö Laanmäe ja Kirdiga mingisuguses vormis jätkub, on praegu ennatlik öelda? Täielikult seda välistada ei saa. Kaksteist suve tagasi Helsingis maailmameistriks kroonitud odaviskajale tagaks treeneri-nõustaja amet kindla sissetuleku ja annaks võimaluse lemmikalaga tegelda.

Puhtfüüsiliselt on Värnik suurepärases vormis. Lamades surus ta koguni 200 kilo! "Rääkisin Andrusega Facebookis ja ta ütles, et tegi üle pika aja viiekilose kuuliga jänne ning pani poistele ära," nendib Lepik.

Kirt usub, et Värnikul läheb tulevikus hästi. "Ta on halva maine külge saanud, rahvas on teda nii mõnigi kord valesti mõistnud. Hispaania laagri põhjal võin öelda, et ta on asjalik mees."

Värniku edusammud teel normaalsesse ellu rõõmustavad ka Eesti viimaste aastate edukaimat odaviskajat Risto Mätast. Ta harjutas Hispaanias natuke varem, kui tema kuulus ametivend sinna kohale jõudis.

"Andrusel on teadmisi, mis teistele odaviskajatele kasuks tulevad," räägib mullu EMil neljanda koha saanud Mätas, kes alustab hooaega pühapäeval Prantsusmaal. "Selles valdkonnas tegutseb ta alati kirega."

Karmid teod jäägu igavesti minevikku

Täna naaseb Värnik suvesoojast Hispaaniast kõledasse Eestisse. Kõik ta semud ja tuttavad loodavad siiralt, et hirmsad ajad, mis päädisid rajude pidude, alkoholi kuritarvitamise ja naisterahva löömisega, jäävad igaveseks minevikku.

Värnikul on tegelikult tohutult vedanud. Paljud sõbrad ja endised võistluskaaslased pole talle iial selga keeranud. Kõigil on meeles need võrratud elamused, mida odamees meile oma tippaegadel pakkus.