Killingu sõnul sündis otsus kergelt. "Meil jäi Endreksoni - Raja kahese asi natuke kripeldama," ütles ta Õhtulehele. "Sisseelamine ei läinud kõige paremini, viimane sõit (B-finaal, mille nad võitsid - M.T.) tuli hästi välja. Otsustasime, et proovime veel. Viimane sõit oli selline, millega võib finaalis sõita. Kuna [seljahädaga] Jämsäst ei ole veel võistlejat, siis otsustasime, et noored saavad veel neljast kihutada.

Eesti sõudekoondis otsustas, et saadab kuu lõpus (26.-28. mai) Tšehhis, Racices toimuvale EMile laias laastus samades koosseisudes paatkonnad, kes sõudsid ka Belgradi MK-etapil. Ainsana on lahtine üks neljapaadi liige.

Paremaid lahendusi täna ei olnud. Kuna Laos on soetud õpingutega, saan neljapaadis Suursilda või Kuzmini proovida. Peame mõtlema natuke pingi pikendamise peale, andma neile tõsiseid võistlusi. Kui paneme parimad neljapaati, siis praktika näitab, et head kahepaati eisaa. Pigem oleks vaja noortel kuidagi proovida siin Kaspari tuules neljapaadil ennast kindlalt finaalitasemele saada."

Raja ja Endrekson polnud enne tänavust Belgradi MK-etappi (7. koht) kunagi koos kahepaadis võistelnud. Paar korda oli kooslust eelnevatel aastatel treeningutel katsetatud, kuid mitte üleliia tõsise tagamõttega. Raja sõnul toona koostööd klappima ei saadud.

Raja arvamus asjast: "Ma ei tea, kas hullult kripeldama jäi, aga oma potentsiaali me välja ei sõitnud. Kuigi oli antud hea võimalus, sest ilm oli stabiilselt hea. Samas veekilomeetreid on kidnlasti vähe ja võistluskiirust pole arendanud, et oodata supertulemust. Suuremate koondiste olümpiamedalita jäänud meestel käi kripeldama, neil oli vaja hakata end positsioneerima, et olla pildis ja õigustada oma kohta.

Meil treener vaatas külje pealt ja ütles, et potentsiaali on. Vana sõudmisklassika ütleb, et kaks väga tugevat meest ei pruugi kokku kiiret sõitu teha, aga meil tuli mingil hetkel üsna okeilt. Tõnu hakkab ka eessõudja kohaga kohanema.

Peatreener soovib nooremaid mehi neljases proovida, Tõnul pole midagi selle vastu, et sõita kahest, siis mis mulgi saaks olla? Püüan olla enam-vähem heas vormis ning saada vaikselt paremaks ja kiiremaks."

Endreksoni mõtted: "Hea väljakutse. Andrei on ka praegu vigastatud ja neljases on nooremad mehed. Võtan asja rahulikult ega mõtle midagi üle, anname endast parima.

Iga sõiduga arenesime. Tehniline koostöö oli päris hea. Minu puhul oli probleemiks eessõudja roll. Neljases olen mootoriruumis, tean, kui tugeva tõmbega tõmban. Kaheses tulevad muud asjad ka mängu, koostöö on väga oluline, et mõlemad töötaks sama jõuga, et end ees läbi ei põletaks.