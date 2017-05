USA jäähokikoondis jätkas MMi turvalise 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) võiduga Itaalia üle ning tõusis A-grupis (ajutiselt) Lätiga samale pulgale.

Kuigi skoor pole midagi erilist, siis mängupilt itaallastele suurt varianti ei jätnud. Pealevisked 32-9 USA kasuks. Aga kõik see on ka loogiline, sest Itaalia mängis alles aasta tagasi aste madalamal, kohtadele 17.-22, ega kuulu jäähoki koorekihti.

USA kasuks viskas täna kaks väravat New York Islanders'i ründaja Brock Nelson, ühe lisas tema meeskonnakaaslane Anders Lee.

Samal ajal toimunud B-grupi mängus alistas Šveits tulemusega 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Valgevene esinduse ning troonib samuti oma alagrupi tipus. Tõsi, nii USA-l kui Šveitsil on konkurentidest mäng enam peetud (vt tabeliseise allpool).

That's a win for @SwissIceHockey!!! 3-0 over Belarus in Paris! #SUIvsBLR #IIHFWorlds 🚨🇨🇭 pic.twitter.com/82SPp2cz7n