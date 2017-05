Kuu aja eest pommirünnakus kätt vigastanud ja operatsioonil käinud Dortmundi Borussia kaitsja Marc Bartra naasis täna treeningutele.

"Ootasin seda momenti nädalaid. Mul on nii hea meel siin olla. Ma ei suuda oodata, mil saan uuesti meeskonnakaaslastega pallilahingusse minna," säutsus 26aastane hispaanlane Twitteris.

I've been looking forward to this moment for weeks! So happy to be here today. Can't wait to compete again next to my team mates!! C'mon!!💪🏼 pic.twitter.com/DZ0flQr6Tc