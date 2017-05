Eesti võrkpallikoondis kogunes mai alguses hullumeelse suve ettevalmistuseks, ligi kolme kuu jooksul osaletakse kolmel väga tähtsal turniiril. Kui näiteks nurgaründajate valik võib tavalisest kesisem olla, siis tempomeeste osakonna seis on hiilgav.

„Ega siin nalja ole. Konkurents on meil väga kõva,“ kommenteeris koondise üks iga-aastaseid liidreid Ardo Kreek keskblokeerijate valikut. Ei saa vastu vaielda – lisaks „Munale“ on koosseisus veel kolm piiri taga pallivat meest, Prantsusmaal leiba teenivad Andri Aganits ja Timo Tammemaa ning Tšehhi kõrgliigast Henri Treial. Samuti on oma sõna öelda Tartus üha paremasse hoogu kerkinud Mart Naabril.

Kui raudvara Kreek saab augustis juba 31aastaseks, siis ülejäänute sünniaasta jääb 1990ndatesse. „Kõik on jälle arenenud, vaatame, mis saama hakkab. Kes kiiremini vormi jõuab, platsile pannakse,“ sõnas rahvusmeeskonna üks kogenumaid mehi. „Ega tunne, et minulgi see koht kindel oleks.“

Küll ei kavatse vana kala noorematele kolleegidele midagi lihtsalt anda. „Tahaks ikkagi alustada platsi peal. Aga kõik pingutavad põhikoosseisu koha nimel. Tuleb kõvasti tööd, eks siis vaatame, kes alustab.“