Real Madrid kaotas Meistrite liiga poolfinaali korduskohtumise linnarivaal Atleticole 1:2, kuid edenes koondskooriga 4:2 teist aastat järjest peatreener Zinedine Zidane'i juhendamisel maailma mainekaima klubijalgpalli sarja finaali, kus ootab neid Torino Juventus.

Endine Juventuse mängija Zidane lausus mängujärgsel pressikonverentsil, et finaal tuleb tema jaoks väga eriline. "Juventus oli mu mängijakarjääris väga oluline klubi. Nad andsid mulle kõik, aga see on finaal ja praegu olen ma Real peatreener," sõnas prantslane.

Poolfinaali korduskohtumise kohta ütles Zidane järgmist: "Teadsin ette, et esimesed 25 minutit tuleb üks kannatamine ja neil õnnestuski kaks ära lüüa. Nende algus oli väga hea. Ent leidsime end avapoolaja viimasel veerandtunnil ja lõime imelise värava. Teine poolaeg oli meilt juba märksa etem. Olen poiste üle väga uhke, teekond finaali oli pikk ja käänuline. Veelkord õnnitlused kuttidele!"

Benzema oivalisest eeltööst Isco väravale: "Küsisin Benzemalt, kuidas ta seda tegi. Ta ei teadnud isegi!"

Gareth Bale'i tervisest: "Bale taastub. Loodetavasti on ta hiljemalt finaaliks rivis, aga tahaksin teda juba enne näha. Meid ootab enne kolm mängu, loodetavasti on ta vähemalt üheks neist meeskonna juures tagasi. Tahame, et ta naaseks nii kiiresti kui võimalik."