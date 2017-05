Atletico Madrid suutis Meistrite liiga poolfinaali korduskohtumise linnarivaal Reali vastu küll 2:1 võita, kuid kahe mängu kokkuvõttes oli Real 4:2 parem.

"Andsime endast kõik, nagu kõigil eelnevatelgi aastatel," lausus Atletico peatreener Diego Simeone mängujärgsel pressikonverentsil. "Aastad mööduvad, aga mängijad jätkavad arenemist. Mängudeks valmistumine hoiab mind motiveerituna. Võitlesime täna valitseva tšempioniga, õpime sellest ja areneme."

"Olen rõõmus ja uhke, et näitasime, mis puust me oleme tehtud. Oleme Hispaania kolmas sats, aga meil on kaukas kaks Meistrite liiga finaali. Nädalatagune tulemus oli kohutav, aga uskusin, et suudame sellest välja tulla. Mõned arvasid, et naljatleme niisama, aga seda me ei teinud."

"Usun, et mängu esimesed 30-35 minutit jäävad pikaks ajaks inimeste hinge. Esimene poolaeg oli peaaegu perfektne, kuid Real kasutas ära meie esimese eksimuse, aga selliseid asju ikka juhtub. Benzema sooritus oli muidugi briljantne. Calderoni staadioni tänaõhtune maagia jääb mulle kauaks meelde."