JALGRATTASPORT

Giro´l sõideti täna kuues etapp. Pingelises lõpuheitluses edestas šveitslane Silvan Dillier ülinapilt belglast Jasper Stuyvenit. Tanel Kangert veeres üle finišijoone 21. kohaga, kaotade võitjale 39 sekundit. Üldarvestuses olulisi muutusi ei toimunud.