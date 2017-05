Kui naine näeb, et mees tõstab jõululauale viskipudeli, ütleb ta: "Kas sa tõesti kavatsed ka jõuluõhtul seda vastikut laket juua?"

"Lõpuks ometi kuulen ma sinu suust ka arukat juttu. Aga muidu arvad sa kogu aeg, et viskijoomine on meeldiv tegevus," vastab mees ja paneb lauale veel teisegi pudeli.