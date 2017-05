Endise Walesi koondislase ning tippjalgpallur Robbie Savage'i sõnul peaks Wayne Rooney't kõrgemalt hindama.

Manchester Unitedis mängiv Rooney on tänavu Jose Mourinho käe all saanud platsile kõigest 22 kohtumises ning vihjanud klubist lahkumisele. Ta on nii klubi kui ka Inglismaa rahvuskoondise suurim väravalööja, ent teeninud kõvasti kriitikat.

"Teda pekstakse nii palju, aga ta on ikka ManU ja Inglismaa eest löönud rohkem väravaid kui keegi teine," kaitses Savage 31aaastast Rooney't BBC raadios.

"Ta on tõeline professionaalne, kes omab suurepärast tööeetikat ning kelle temperament pole muutunud. Ta vihastab, kui kohtunik vilistab mingi vea tema vastu. Selline Wayne Rooney ongi.

Siiski ta pole enam see, kes ta varem oli. Ta on vanemaks jäänud ega pääse enam nii palju platsile. Kuid ta on Inglismaa kõige alahinnatumaid jalgpallureid," sõnas kunagi kõige räpasema mängija tiitli saanud Savage.