Läti parima korvpalluri Kristaps Porzingise vend Janis kinnitas USA meediale, et korvialune jõud tahab jääda New York Knicksi.

Kaks aastat tagasi NBA draft'is Knicksi poolt valitud Porzingise esimesed hooajad on olnud suurepärased, kuid lätlane jättis minemata hooaja lõpus toimunud koosolekule ning paar nädalat tegi salapärase säutsu, milles viitas justkui läheks Los Angeles Clippersisse.

Kuigi lätlasel on järgmiseks hooajaks New Yorkiga veel kehtiv leping, siis mõnede arvates võib Porzingis klubist lahkuda. ESPN rääkis Kristapsi venna Janisega, kes kinnitas, et korvpallur soovib Knicksi jääda, kuid soovib, et meeskond tekitaks parema keskkonna.

"Kris soovib New Yorki jääda, selles pole küsimustki. Ta tunneb end koduselt," rääkis Janis. "Ta ainult tahab, et Knicks tekitaks sellise keskkona, kus saab mängijana areneda ja kasvada ning võita.

Kui ta vahetatakse mõne mängija vastu, oleks Kristaps uues klubis lepingu lõpuni. Pärast seda oleks ta vaba agent ning siis ta valib endale oma saatuse."