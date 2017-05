Hispaanlane Fernando Alonso kinnitas, et sõidab ka veel järgmisel aastal kuninglikus sarjas, aga ei tea veel, mis tiimis.

Praegu sõidab Alonso McLaren-Hondas, kui teadupärast on tiimil praegu küllaga probleeme. Meeskond loodab hooaja lõpuks suhteid parandada, aga hispaanlane lubas hakata endale uut tiimi otsida.

"Olen lootusrikas, et McLarenis olukord paraneb, aga septembrist-oktoobrist olen valmis rääkima kõikide meeskondadega," rääkis Alonso EFE uudisteagentuurile.

F1 piloot kinnitas ka, et Monaco GP-st eemalejäämisest pole midagi hullu. "Kõik vajame ellu rõõmu, positiivset tulemust. Monacos pole meil võimalik võita. Praegu pole meeskond konkurentsivõimeline, aga aasta on pikk, mille jooksul saame hulganisti areneda. Ma loodan, et hooaja teine pool pakub palju rohkem rõõmu.

Lõpus vaatan, kas McLarenis läheb paremaks, jääb samaks või hoopis hullemaks. Siis otsustan, mida järgmine aasta teen, aga kindlasti sõidan F1s."