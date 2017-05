Manchester Unitedil seisab täna õhtul jalgpalli Euroopa liigas ees poolfinaali korduskohtumine Celta Vigoga, kui puhvriks on avamängust teenitud 1:0 paremus.

Punaste Kuradite loots Jose Mourinho on lahinguks korralikult käima tõmmatud. Vahest et liigagi.... "Celta jaoks on tegemist nende klubi ajaloo kõige tähtsama mänguga," sõnas portugallane mängueelsel pressikonverentsil. "Aga minu arvates, on see ka Unitedi ajaloo kõige olulisem kohtumine."

Ta lisab, et tänu sellele ongi mõlemad meeskonnad võrdselt motiveeritud. "Pole vahet, mis varasemalt juhtunud on. Loeb ainult see, mis resultaadiga tänane kohtumine lõppeb. Meie unistame ja tahame finaalipääsu vähemalt sama palju kui Celta."