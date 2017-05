Tegemist on USA kagu konverentsi ülikoolide ehk SEC Championships meistrivõistlustega, kus lisaks Salurile teevad eestlastest kaasa ka Markus Leemet ja Rauno Liitmäe. Kokku on stardis 12 atleeti.

Gerorgia ülikoolis õppiv ja treeniv Karl Robert Saluri alustas täna hooaja esimest kümnevõistlust, kui algus on olnud igati vägev.

Kaugushüpe

Saluri võttis hea hoo kaasa ka hüppekasti, kui 7 meetri ja 44 sentimeetrine (varasem mark 7,42m) hüpe tähistas uut tippmarki, millega võttis Kuimetsa poiss taas alavõidu. Kas see rekord on määrustepärane, pole veel kindel. Taas purustas varasema tipptulemuse ka Leemet, kellele kirja 7,16m. Liitmäe näitas parimal katsel 6,25m lendu.

Kuulitõuge

Saluri parimaks jääb avakatsel tõugatud 14 meetrit ja 15 sentimeetrit. Seekord õnnestus Leemetil kodust konkurenti edestada, kui sai kirja 14,18m. Liitmäe parim katse oli 12,7m.

Kolme ala järel tõusis liidriks suurfavoriit Lindon Victoril, kellel on kolme ala järel punkte 2641. Saluri on 2633 punktiga teisel kohal (rekordigraafikuga +34), edestades tema seljataha jäävat Leemetit 125 silmaga. Liitmäe on 2043 punktiga 11.