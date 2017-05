Tegemist on USA kagu konverentsi ülikoolide ehk SEC Championships meistrivõistlustega, kus lisaks Salurile teevad eestlastest kaasa ka Markus Leemet ja Rauno Liitmäe. Kokku on stardis 12 atleeti.

Georgia ülikoolis õppiv ja treeniv Karl Robert Saluri alustas täna hooaja esimest kümnevõistlust, kui algus on olnud igati vägev.

Kaugushüpe

Saluri võttis hea hoo kaasa ka hüppekasti, kui 7 meetri ja 44 sentimeetrine (varasem mark 7.42) hüpe tähistas uut tippmarki, millega võttis Kuimetsa poiss taas alavõidu. Paraku puhus taaskord tuul lubatust kõvemini (+3 m/s). Väikse abiga purustas varasema tipptulemuse ka Leemet, kellele kirja 7.16. Liitmäe näitas parimal katsel 6.25 lendu.

Kuulitõuge

Saluri parimaks jääb avakatsel tõugatud 14 meetrit ja 15 sentimeetrit. Seekord õnnestus Leemetil kodust konkurenti edestada, kui sai kirja 14.18m. Liitmäe parim katse oli 12.7.

Kõrgushüpe

Neljas ala on jätkuvalt Saluri achilleuse kannaks, kui tänaseks parimaks jäi 1.84. Tõsi, rekordvõistlusel oli tulemus vaid sentimeetri võrra parem, mis tähendab, et hetkel on ta isikliku rekordi - 8108 punkti graafikust 25 võrra plussis. Leemet sai kirja 1.90m. Liitmäe jättis võistluse pooleli, kui kõrgust hüppama ei tulnudki. Alavõidu võttis üldliider Victor, kes sai kirja 2.05.

400 meetrit

Ilus avapäev sai suurepärase punkti, kui Saluri parandas 400 meetris isiklikku rekordit 21 sajandikuga, mis tähendas alavõidu andnud aega 47,59. Leemet sai kolmandana kirja 48,36. Üldliider Victor jooksis staadioniringi 48,74 sekundiga.

Saluri võttis päeva viimase alaga Vicorilt tagasi 55 punkti, mis annab teise koha ja kogusummaks 4223. Seega edestab eestlane oma rekordigraafikut (8108) 71 silmaga. Victori viie ala saldo on 4365 ning Leemet püsib 4114 punktiga kolmandal kohal.

Tasub meelde tuletada, et augustikuise Londoni MMi kümnevõistluse norm on 8100 silma.