Pronksiseeria oma. Kui mäng algas, oli Tartu Ülikooli mänguhallis täidetud vaevalt pool kohtadest, pigem vähem. Midagi polnud parata, Taaralinna fännid on viimase 13 aasta jooksul hellitatud ära faktiga, et nad on saanud igal kevadel nautida Eesti liiga finaalseeriat. Pronksiheitlus pole riigi suuruselt teise eelarvega klubile see, mis huvi lakke tõstaks. Ning nagu öeldud, polnud ka mängu kvaliteet eriti kõrge. Mõnel mehel näis olevat keskendumisraskusi, mõni teine võib-olla jälle tahtis üle. Tartlased alustasid korralikult, aga kui vahe sisse tehti ja mängu kontrolliti, tunnetati, et üks või teine eksimus ei muuda kokkuvõttes midagi.

3. Mis oli päeva rõõmustavaim sündmus?

Silver Leppiku naasmine. Pärast rohkem kui seitsme kuu pikkust pausi naasis Pärnu ridades väljakule Silver Leppik. Hooaja esimeses kohtumises oktoobri alguses kolm ja pool minutit mänginud ja raskelt põlve vigastanud tagamees ei paistnud küll millegi erilisega silma, kuid on vähemalt jälle mänguvalmis. Täna viibis ta platsil ligi 11 minutit.

4. Kes oli mängu parim?

Tanel Sokk. Kogenud mängujuht ei võtnud ise just liiga palju ette (sooritas mängu jooksul kõigest 3 pealeviset ja tõi 4 punkti), kuid ta kontrollis kindlalt omade rünnakut, jagas 7 korvisöötu, noppis 5 lauapalli ning tema platsil oldud 24 minuti jooksul jäi Tartu meeskond 17 punktiga plussi. Särava partii esitas kohe algusest peale korvinälga näidanud Janari Jõesaar, kes kerkis 19 punktiga üleplatsimeheks.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Nii Tartu kui ka Pärnu peavad parandama keskendumist. Näis, et täna jäi liiga palju selle taha, mõlemad meeskonnad on võimelised näitama kvaliteetsemat mängu. Kui tartlased saavutasid teisel poolajal juba enam-vähem peatreener Kullamäe soovitud mängupildi, siis Rannulal seisab hoolealustega ees ilmselt pikem jutuajamine. Ülehomme ei saa kodupubliku ette samasuguse esitusega küll astuda.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Gert Kullamäe, Tartu Ülikooli peatreener: "Oli tunda, et need on lohutusmängud. Pronksiseerias paraku niimoodi on. Leppisime kokku, et lõpetame hooaja korralikult ära ja peame leidma jõudu lõpuni pingutada. Eks oli mõlemapoolselt rabe mäng, kuid võitsime kodus suurelt ja selle tulemuse pealt on parem Pärnusse minna. Seal toimub laupäeval selle seeria võtmemäng."

Heiko Rannula, Pärnu Sadama peatreener: "Ütleme nii, et oli ülehäälestus. Poisid loevad vist liiga palju Delfit, panid endale mingi võidukohustuse peale. See polnud meie [õigele] mängule ligilähedanegi, play-off'i kõige kehvem mäng. Tean omast käest, et kui lähed mängule ja mõtled erinevatele asjadele liiga palju, siis on kops minutiga kinni ja teed lolle asju. Loodame, et asi oli selles. Kui olemegi lihtsalt väsinud ega jõuagi, siis läheb edasi raskeks. Aga arvan, et Pärnus oleme teine võistkond."

7. Mis saab edasi?