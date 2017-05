"Oli tunda, et need on lohutusmängud. Pronksiseerias paraku niimoodi on," võttis Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreener Gert Kullamäe kokku 72:54 võidumatši Pärnu Sadamaga.

"Leppisime kokku, et lõpetame hooaja korralikult ära ja peame leidma jõudu lõpuni pingutada. Eks oli mõlemapoolselt rabe mäng, kuid võitsime kodus suurelt ja selle tulemuse pealt on parem Pärnusse minna. Seal toimub laupäeval selle seeria võtmemäng," on tartlaste loots kindel.