Kui Pärnu Sadama korvpallimeeskonna peatreeneri kohal oleks umbes 70-aastane südamehaige inimene, võinuks too täna vabalt Maarjamõisas infarktiga lõpetada. Kaks korda noorem mees Heiko Rannula langes Tartu Ülikoolile 54:72 kaotatud mängu jooksul vähemalt kümnel korral ahastusse, kuid jäi terveks.

"Eks see juhtuski, et tegime Tartu vastu Tartut," ütles Rannula Õhtulehele antud videointervjuus. "Ütleme nii, et oli ülehäälestus. Poisid loevad vist liiga palju Delfit, panid endale mingi võidukohustuse peale. See polnud meie [õigele] mängule ligilähedanegi, play-off'i kõige kehvem mäng.

"Tean omast käest, et kui lähed mängule ja mõtled erinevatele asjadele liiga palju, siis on kops minutiga kinni ja teed lolle asju. Loodame, et asi oli selles. Kui olemegi lihtsalt väsinud ega jõuagi, siis läheb edasi raskeks. Aga arvan, et Pärnus oleme teine võistkond."