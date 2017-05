Eesti tituleerituima jalgpalliklubi FC Flora põhiväravavaht Mait Toom teadis juba noorena, et soovib sirguda profisportlaseks. Et kodulinn Põlva jäi eesmärkide täitmiseks liiga pisikeseks, kolis Toom 13aastasena jalgpalli pärast Tartusse.

Käsipallikantsist pärit puurivaht käis lapsena ka kergejõustikus, ent valik number üks oli käsipall – nagu paljudel Põlva poistel ikka. "Käisin kaks aastat käsipallis, aga siis tuli Kaarel Kiidron (mängib meistriliigaklubis Tartu Tammeka) ning vedas mind jalgpalli juurde," meenutab Toom.

Ta ütleb naljaga pooleks, et kui Põlvas sünnib poisslaps, on tuntud käsipallitreener Kalmer Musting kohe käsipallikotiga vastas. "Vaadatakse ära, kellel on viskekätt. Kellel pole, see saadetakse jalgpalli," ütleb Toom muheledes ning lisab, et tegelikult ei sobiks ta füüsiliselt käsipalli mängima. Ent ala jälgib ta ikka nagu ka korvpalli.

Toom arvas endast liiga palju