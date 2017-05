Aastatel 2005-2016 mängisid peaaegu kõigil kordadel finaalis BC Kalev/Cramo või selle eelkäija Ehitustööriist ja Tartu Rock või Ülikool, kuidas klubi nimi parajasti on olnud. Erandiks oli vaid Rakvere Tarva Kollase revolutsiooni aasta 2010 ning järgmine erand tuli tänavu, kui Rapla Avis Utilitas korraldas Punase revolutsiooni. Kas Raplal on kullamatšis rohkem lootust kui Tarval seitse kevadet tagasi?

Ennustamine on tänamatu töö ja ükski ekspert ei julge liiga julgeid avaldusi teha. Objektiivselt võttes on Kalevil rohkem jõudu ja võimu, Rapla tuleb aga kõva duhhi toel. Alguses on kindlasti huvitav jälgida, kumb kumma üles kaalub, kuid pika seeria peale peaks pikem pink hakkama maksvusele pääsema.

„Paljude inimeste ootused selle seeria suhtes on kõrged ja arvan, et ühepoolseid mänge ei tule,“ pakub 2001. aastal Eesti koondise EM-finaalturniirile viinud Üllar Kerde. „Seeria võib lõppeda 4:0, kuid ma ei usu seda. Raplal on eufooria osa suur, tõsi, see võib mõjuda kahel moel, nii positiivselt kui ka pärssivalt.“

Omal ajal mitu aastat Kaunase Žalgirise süsteemis töötanud Priit Vene poetab alustuseks ettevaatlikult: „Vast läheb lahinguks. Arvan, et ikka läheb. Cramo on soosik, kuid nad peavad üleoleku saavutamiseks end ka kokku võtma nii nagu peab ja olema terved.“