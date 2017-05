VILLE ARIKE

Viis minutit mängitud ning õige finaal on lahti läinud. Rapla juhib 10:9, kumbki pool pole saanud ette rohkem kui kahe punktiga. Vahepealse ajaga on tribüünidele lisandunud päris palju publikut - alumine osa on päris hästi täidetud ja rahvast jätkub ka üles. Melu on mõnus, eeldatud autsaider on alustanud sitkelt ja tänane õhtu võib tuua kõike!