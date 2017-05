19aastane taanlane liitus Ajaxiga tunamullu. Dolbergi skautis Amsterdami ründaja kaasmaalane John Steen Olsen, kes on Ajaxisse soovitanud ka Zlatan Ibrahimovici, Viktor Fischerit ning Christian Erikseni, kellest viimased kaks on samuti taanlased.

Dolberg on tänavu Ajaxi särgis löönud 46 mänguga 22 väravat ning on suvel ilmselt paljude Euroopa suurliigade tippklubide radaril. Pole ka ime, sest Dolbergi külmanärvilisus, kiirus ning löögitäpsus on 19aastase nooruki kohta silmapaistvad.

2. Justin Kluivert

Nooruki perenimi tundub tuttav, või mis? 18aastane paremäär on endise ründetuusa Patrick Kluiverti, kes lõi Hollandi koondises 79 mänguga 40 väravat, poeg.

"Mulle meeldib, kui mind mu isaga võrreldakse. Tal oli suurepärane karjäär ning loodan, et ka minul läheb hästi. Minult oodatakse küll meedia ja fännide poolt palju, aga ma ei tunne mingisugust survet. Mulle lihtsalt meeldib jalgpalli mängida," on Justin öelnud.

Kluivert pole tänavu küll üleliia mänguaega teeninud, ent tema potentsiaalis pole kahtlust. Sarnaselt Dolbergiga on tegemist väga kiire mängumehega, samuti on Kluivert efektiivne nii vasaku kui ka parema jalaga.

3. Matthijs de Ligt

Kui Dolberg ja Kluivert on ründavad mängijad, siis 17aastane de Ligt tegutseb keskkaitses. Noorusest hoolimata on pallur juba esindanud ka Hollandi koondist, kui sai platsile tänavuses 0:2 kaotusmängus Bulgaaria vastu.

Debüüt rahvusesinduses oli katastroofiline. Nimelt võib de Ligti süüks panna mõlemad Bulgaaria väravad ning poolajal vahetati ta Rooma Lazio keskkaitsja Wesley Hoedti vastu välja. Samas ei saa noormeest eksimuste eest risti lüüa, sest enne koondisedebüüti oli ta käimasoleval hooajal Ajaxi eest platsile saanud kõigest kahes liigakohtumises.

Ehkki de Ligt on keskkaitsja, tunneb ta end palliga mugavalt ehk on tõeline moderne keskkaitsja. Lisaks on ta hea õhus, mis annab Ajaxile standardolukordades tõelise relva. Miinustena tuleb välja tuua tõiga, et tema väljakul tehtavad otsused ei kuulu alati paremate kilda, ent 17aastase palluri puhul pole see teps mitte ime.