Iisraeli korvpalli kõrgliigas kohtusid eile riigi kuulsaim klubi Tel Avivi Maccabi ning Gilboa Galil. Kohtumise lõpp oli äärmiselt närvekõditav, kui loetud sekundit enne lõppu tabas Maccabi Andrew Goudelock kaugviske, mis viis Maccabi ühega ette. Ent Gilboa ei visanud püssi põõsasse: Jason Siggers saatis ligemale sekund enne lõppu teele kolmepunktiviske, mis lauapõrkest ka korvi läks.

Andrew Goudelock for the LEAD.

Jason Siggers for the WIN. pic.twitter.com/abQiX75nsK