Veebruaris ja märtsis peetud põhja suusaalade MM Soomes Lahtis korraldajatele kasumit ei teeninud, hoopis vastupidi.

Soome Suusaliit lootis, et MMiga suudetakse nulli jääda, kuid nüüd tunnistab alaliidu president Jukka-Pekka Vuori, et korraldajad jäid kahjumisse. Kui suur see täpselt aga on, ei soostunud Vuori arvama.

Ilta-Sanomati hinnangul peaks aga kahjum jääma 500 000 ja ühe miljoni euro vahele. Üheks põhjuseks on tõik, et MMil ei käinud nii palju pealtvaatajaid kui korraldajad eeldasid. Küll ütleb Vuori, et sportlikus mõttes läks MM igati hästi korda.