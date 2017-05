2. Kellest tunneb Kalju enim puudust?

Eliittipuründajast. Täna põhis alustanud Robert Kirss (22) ja esimestes mängudes esiründaja kohta täitnud Peeter Klein (20) on kahtlemata potentsiaaliga ja suure tahtmisega noormehed, kuid siiani pole kumbki neist suutnud tõestada, et just tema on järgmine Premium liiga kaitsjate hirm. Nagu seda oli eelmisel hooajal Ats Purje.

Jah, Kleinil on kontos kolm väravat ja neli söötu, aga Tallinna neliku vastu on tema saldo null tabamust ja üks sööt. Kirss on tänavu löönud kaks väravat, kuid mõlemad on tulnud suureskoorilistes võidumängudes (üks Viljandi, teine Tammeka vastu). Suurt lohutust ei paku ka supervahetusmees Tarmo Neemelo, kelle kvaliteet on endiselt tasemel, kuid ta polnud juba mullu 90 minuti mees. Nii ongi Kalju olukorras, kus eelkõige tuleb loota äärtele. Seal neil teravust jagub, aga pealinna kangete konkurentide vastu võib sellest teinekord väheks jääda.

3. Kas 1500kohalise lisatribüüni paigaldamine tasus end ära?

Pigem jah. Eelmistel suurtel kodumängudel FC Flora ja FC Infoneti vastu meelitas Kalju Hiiule enam kui 1000 silma paari (täpsemalt 1006 ja 1117), mis on ülitubli tulemus arvestades, et nood matšid toimusid varakevadel.

Tänaseks 11. vooru keskseks kohtumiseks paigaldas klubi toetajate abiga otsajoone taha kuni 1500 inimest, et kõik soovijad leiaksid endale istekoha (peatribüün koos kõrvalasuva tellingtribüüniga mahutab ligi 1000 inimest). Küljetribüünid olid inimesi triiki täis, seega jätkus rahvast (silma järgi 100-200) ka otsajoone taha paigutatud istmetele.



Mitu tundi enne mängu oli otsatribüün Hiiu staadionil mõistagi tühi, kuid kohtumist jälgis sealt umbes 100-200 jalgpallisõpra. (Facebook / Nõmme Kalju FC)

4. Kes oli platsi parim?

Svjatoslav Jakovlev. Põhjus lihtne. Kaks väravat (süllekukkunud võimaluse külmavereline realiseerimine ja kaunis kauglöök), mille najal viib Levadia kolm väärtuslikku punkti Nõmmelt Maarjamäele.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Kalju - nii suuri prohmakaid nagu seda oli Jakovlevi väravaga päädinud Elhi valesööt ei saa endale lubada. Lihtsalt ei saa ja kõik. Eriti niinimetatud suurtes matšides. See tähendab, et iga viimne kui mängija peab 90+ minutit 101% keskendunud olema, et sääraseid lohakusi vältida.

Levadia - mängu algust. Levadia oli esimesed veerand tundi erakordselt pehme. Rohelises särgid mehed langesid tihti Hiiu kunstmurule, sest kaljukad mängisid nad lihtsalt reeglitepäraselt füüsiliselt üle. Ühest pehmest pallikaotusest tekkis Kaljule ka ohtlik kontra, kuid Nikolai Mašitševi lööksööt jäi töntsiks.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

7. Mis saab edasi?

Kalju sõidab järgmisel laupäeval Viljandi järve äärde, kus ootab neid JK Tulevik. Kui meeskonnad 22. aprillil Hiiul kohtusid, peksis Kalju viljandlaste puuri kaheksa vastuseta palli, ent Tulevik saatis platsile vägagi eksperimentaalse koosseisu.