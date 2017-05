Stardis on ka kaks teist eestlast - Markus Leemet ja Rauno Liitmäe, kellest esimene sai kirja ajaks 14,91. Liitmäe kahjuks katkestas juba avapäeval.

Võistlust juhib Lindon Victor 5282 punktiga, Saluri on teisel 5065 ja Leemet kolmandal 4974 silmaga.

Kettaheide:

Saluri annab teise päeva teisel alal rekordseeriaga võrreldes märgatavalt ära. Eestlane saab ainsal kirja läinud katsel kirja 41.29, mis on tipptulemusest ligi 2,5 meetrit vähem. Siiski tänu eelnevatele tugevatele tulemustele püsib Saluri 8100 graafikus ning edestab senist kümnevõistluse parimat tulemust 13 silmaga. Võistluse liider Victor sai kirja uue isikliku rekordi - 55.22.

Victor juhib jätkuvalt 6262 punktiga, Saluri on 5756 silmaga teine. Leemet, kes heitis ketast kõigest 35,89, püsib kolmandal positsioonil 5556 punktiga.

Teivashüpe:

Võistluse seitsmes ala valmistab väiksemat sorti pettumuse - rekordiseerias ületatud 4.95 jääb kaugele, täna alistub kõigest 4.80. See tähendab, et isikliku rekordi graafikust jääb Saluri maha 33 punktiga. Leemet saab teivashüppes kirja 4.50, liider Victor 4.70.

Pärast seitset ala on liidril koos 7081 silma, Saluril 6605. Leemet on kesiste tulemustega langenud neljandaks 6316 punktiga. Kolmas on Derek Jacobus (6370).

Odavise:

23aastane kümnevõistleja ei suuda odaviskes end ületada. Parim vise on viimane, kus oda maandub 57 meetri ja 18 sentimeetri peal. Seega läheb MMi normi püüdmine väga raskeks. Eestlane peaks jooksma 1500 meetrit kiiremini kui 4.24,00, et koguda üle 8100 punkti.

Saluri hoiab siiski teist kohta 7315 silmaga, esikohal on 7955 punktiga Victor, kes viskas oda tervelt 68.97. Leemet tõuseb kolmandaks uue isiklikuga rekordiga - 59.03. Temal on viimast ala koos 7039 silma.