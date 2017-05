Ei! Tartlased on paljudel aastatel kohtunud finaalis Kalev/Cramoga ning see finaalpaar on lausa loomulikuks kujunenud. Rocca al Mare suurhall on päris suur ja seda annab publikuga täita. Õnneks on Rapla teinud sel kevadel nii vingeid mänge, et rahvas ei jäänud tartlasi taga igatsema ning tuli vaatama, mida suudavad punased revolutsionäärid tiitlikaitsja vastu. Suurhallis tekkis mõnus atmosfäär, millele innukalt tegutsenud raplalased veelgi vunki lisasid. Kes enne mängu olid neutraalsed, leidsid lemmiku, kellele kaasa elada.

3. Kas kõik kalevlased on ikka finaalimehed?

Järgmised mängud näitavad. VTB Ühisliigas mängiva Kalev/Cramo ridadesse kuuluvad kogenud mängumehed, kuid mõnigi neist hüppas vähemalt esimesel poolajal lati alt läbi. Vitali Ljutõtš vaidles kohtunikega ja laiutas käsi ega tabanud ka täiesti vabadelt positsioonidelt. Kui Cedric Simmons oli tasemel, siis teised välismaalastest eesliinimehed mitte. Mickell Gladness jäi Thomas van der Marsiga hätta ning ka Mark Tollefsen oli kahvatu.

4. Kes oli mängu parim?

Sten-Timmu Sokk. Timmu näitas nii liidriomadusi kui ka suutlikkust meeskonda sobivasse mängurütmi suunata. Avapoolajal ta viskas vähe, võitles lauas ja jagas 5 korvisöötu. Pärast vaheaega võttis mitmel korral mängu ka julgelt enda peale ning Varrak praktiliselt ei saanud teda puhkama kutsuda - see võimalus tekkis kolm minutit enne lõppu selges eduseisus. Timmu kogus lõpuks 10 punkti, 5 lauapalli ja 6 korvisöötu ning umbes teist sama palju sööte jätsid kaaslased realiseerimata. Timmu mänguaeg venis 30 minutile, tema +/- saldo oli +19.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Kalev peab algusest peale keskenduma lauavõitlusele hoopis hoolsamalt. Ning nagu ülalpool märgitud, tuleks mõnegi mehe vaimu järgmiseks kohtumiseks finaalseeriale vastavamaks timmida. Rapla hoidis esimesel poolajal end kaitse ja lauavõitluse abil mängus, aga kui Kalevi rünnak natukenegi ladusamalt jooksma hakkas, tuli vahe sisse. Korvpallipealinna esindus peab leidma võimaluse rünnakul juurde panna, sest tänase 52 punktiga ei purjeta edaspidigi kaugele.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

7. Mis saab edasi?