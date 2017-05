Eesti korvpalli meistriliiga finaali 52:72 kaotusega Kalev/Cramole alustanud Rapla korvpallimeeskonna kapten Indrek Kajupank ütles pärast kohtumist Õhtulehele, et järgmistele kohtumistele tuleb peale tulla agressiivsemalt.

"Peale poolfinaale kadus meil pinge ära, mingit survet me ei tundnud. Äkki see meid pärssiski see, et olime rahulolevad. Finaalis tuleb asju teistmoodi võtta. Jah, esimene poolaeg (Rapla võitis 32:30) oli korralik, aga loodame, et teises mängus teeme teise poolaja ka hästi," rääkis ta.

Mis oli kohtumise võtmehetk? "See mäng läks kolmanda veerandaja nahka. Me ei mänginud ilusat mängu. Tuli meelde hooaja keskpaik, kui me ei saanud rünnakul head rütmi sisse. Tunneme Varrakut piisavalt hästi - teadsime, et nad tahavad teise poolaja alguses kohe jooksma hakata. Nii läkski, nad said kiirelt kuus punkti. Saime korraks tagasi, aga siis meil enam võimalusi ei tekkinud," vastas Kajupank.

"Jah, Kalev/Cramo on pisut parem kui Tartu Ülikool. Nad on kaitses agressiivsemad ja panevad paremini sööduliine kinni. Peame vabade kohtade tekitamise ja täpsema söötmisega vaeva nägema. See seis pole selline, kus me peaks pead norgu laskma," lisas ta. Teine matš peetakse pühapäeval samuti Saku suurhallis.