Tänu Nõmme Kalju ja FCI Tallinna (endine Infonet) esiletõusule saame juba mitmendat hooaega rääkida jalgpallimeistrivõistluste vägevast pealinna nelikust. Ometi kohtab pisut hirmuäratava kõlaga sõnapaari "Tallinna derbi" enamasti seal, kus on juttu Eesti edukaimate klubide FC Levadia ja FC Flora vastasseisust. On’s just tolle rivaliteedi müstifitseerimine endiselt õigustatud? Milline on ikkagi see õige Tallinna vutiderbi aastal 2017?

Õhtuleht vestles tõeotsinguil nelja pealinna tippklubi mängijaga. Nii Ingemar Teever (Levadia), Vladimir Voskoboinikov (Infonet), Mait Toom (Flora) kui ka Karl Mööl (Kalju) jõudsid üksmeelselt tõdemusele, et kuuest võimalikust variandist on ainuõige Tallinna derbi ikkagi Levadia ja Flora vastasseis.

"Kõige klassikalisem vastasseis, kus on tunda raginat ja sportlikku viha," märkis Flora väravavaht Toom. "Levadia – Flora derbi on nii pikalt olnud ning momendil (enne 11. vooru – M.T.) on mõlemad liidripositsioonil ka," põhjendas Levadia ründaja Teever. Infoneti edurivimees Voskoboinikov jätkas: "Kaljul ja Infonetil on ainult üks tiitel, sellepärast on natuke vara rääkida, et nad on tõelise derbi osapooleks."

Ainult Mööl, kes esimesena nimetas samuti Flora – Levadia rivaliteeti, oli nõus pisut mööndusi tegema. "Kui jätta ajalooline pool kõrvale ning vaadata meeskondade tugevust ja viimase aja saavutusi, siis võib hakata Kaljutki derbisse tooma," arutles Mööl, kes varem kandnud ka Flora särki. "Okei, Kaljul on ainult üks meistritiitel, aga oleme viimastel aastatel stabiilselt esikolmikus olnud (erandiks hooaeg 2014, mil jäädi neljandaks – M.T.) ja Euroopaski edu saavutanud.