VEHKLEMINE

NOVOSJOLOV JA PRIINITS JÕUDSID PÕHITURNIIRILE

Pariisis peetaval meeste epee MK-etapil on selgunud 64 paremat vehklejat ja nende seas on ka kaks Eesti meesvehklejat – Nikolai Novosjolov ja Sten Priinits. Novosjolov eelringides vehklema ei pidanud. Priinits sai alagrupis viis võitu ja ühe kaotuse ning pidi pääsuks 64 sekka veel tegema kaks lisamatši. Esmalt alistas ta torgetega 12:11 jaapanlase Naoyuki Kitamura ja otsustavas kohtumises Venemaa vehkleja Alan Fardzinovi 15:12. Täna kell 12 läheb Novosjolov vastamisi Georgi Brujeviga Venemaalt ja Priinitsa vastaseks on Francisco Limardo Venetsueelast.