Kaks sõbrannat räägivad oma meeste joomis-harjumustest: "Minu mees on jookide suhtes väga valiv. Ta joob ainult seda, mis on vedel."

"Minu oma joob jälle nii palju õlut, et kui temaga tantsid, siis kuuled, kuidas õlu tal kõhus loksub."