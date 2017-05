Autoralli MM-sari jõuab järgmisel nädalal Portugali ja Eesti parim rallipaar Ott Tänak - Martin Järveoja (M-Sport) jahib taas kopsakat punktilisa.

M-Spordi boss Malcolm Wilson ütles pressiteate vahendusel, et aeg oleks võidurajale naasta. Valitsev maailmameister Sebastien Ogier sai küll hooaja avaetapil Monte Carlos esikoha, aga pärast seda on võite napsanud Toyota, Citroeni ja Hyundai piloodid.

"Meie eesmärgiks on alati olnud jõuda poodiumile. Sebastieni, Oti ja Elfyn Evansi näol on meil hea võimalus muljetavaldavat seeriat jätkata. Sebastienil on Portugalist ette näidata suurepärased tulemused ning Ott ja Elfyn on pärast edukat Argentiina rallit enesekindlust täis. Kuigi võita võib kes iganes, siis võin kinnitada, et ka meie sihiks on esikoht," lausus Wilson.

Ogier on Portugalis triumfeerinud koguni neljal korral, aga viimati pritsis ta vahuveini 2014. aastal. Temast enam võite on Portugalis saanud vaid soomlane Markku Alen, kelle auhinnakapis on trofeesid viis.

"Portugali rallil on tõeliselt eriline atmosfäär ja Portugali rallifännid on kindlasti maailma kirglikumate ja teadlikumate seas. See on jõuproov, mida ootavad kõik," lisas ta.