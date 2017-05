Itaalia tugevuselt teise korvpalliliiga play-off'i esimene ring näitas, et Eesti koondislase Rain Veidemani koduklubi Udine pusis sel hooajal mõnevõrra tugevamas seltskonnas, kui esialgu tundus.

Et Itaalia esiliiga oli jaotatud ida- ja läänedivisjoniks, kohtus Udine põhiturniiril ainult teiste idadivisjoni meeskondadega. Play-off'i avaringis läksid vastamisi aga mõlema divisjoni kaheksa paremat, näiteks idas põhiturniiri võitnud Treviso Basket võttis vastu läänes kaheksanda asetuse saanud Trapani. Ida teine Bologna Virtus mängis lääne seitsmenda Casalega jne.

Idadivisjoni tugevust näitab tõik, et kaheksast edasipääsejast tulid seitse just sealt! Ainsana langes konkurentsist seitsmenda asetusega Mantova, kes edestas esimesena kohamängudelt välja jäänud Udine tiimi vaid ühe võiduga. Et Udine tegi Veidemani juhtimisel tugeva hooaja lõpu - viimased kuus mängu võideti - võib vaid oletada, kuhu Udine play-off'is välja oleks jõudnud.

Märtsi alguses Kalev/Cramost Itaaliasse siirdunud Veideman sõlmis Udinega varsti pärast põhihooaja lõppu uue lepingu.