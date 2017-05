Uusrikas on jõuludeks külla tulnud kallil vanaemal lennujaamas vastas. Vastuvõtutseremoonia läbi, sõidetakse tutika mersuga koju linnalähedasse villasse. Auto aknast paistab erakordselt ilus loodus, aga vanaema ei paista see üldse huvitavat, istub kuidagi kangestunult ja jälgib murelikul ilmel, kuidas tema lapselaps käike vahetab. Järsku ütleb:

"Tead mis, pojake, võta sina õige roolist palun kahe käega kinni, et sa meid mõlemaid hauda ei viiks. Aga bensiini võin ma ise ka segada!"